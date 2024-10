Terzo mandato De Luca, Ciampi: “E’ un problema del Pd. Campo progressista unito alle Regionali”

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi ha espresso le sue opinioni sulle prossime elezioni regionali in Campania, sottolineando l’importanza dell’unità tra le forze progressiste. Intervenendo sulla questione del possibile terzo mandato di Vincenzo De Luca, Ciampi ha affermato: “Sono questioni che attengono il Partito Democratico, per cui non faccio considerazioni in casa altrui. Piuttosto auspico che ci sia unità d’intenti all’interno delle forze progressiste”.

Il pentastellato ha evidenziato come il tempo giochi a favore del Movimento 5 Stelle e delle forze progressiste, esortando a trovare una soluzione condivisa per presentarsi come un’alternativa valida alle Destre alle prossime elezioni regionali del 2025. “Sarebbe un errore se le divisioni del campo progressista provocassero una frammentazione interna, favorendo così le Destre. Uno scenario al quale non oso neanche immaginare”, ha dichiarato Ciampi.

In un contesto nazionale in cui la Destra è dominante, e con un governo che sembra promuovere politiche di divisione sociale attraverso la proposta di autonomia differenziata, il consigliere regionale ha ribadito la necessità di mantenere la Campania a tutela dell’unità nazionale e della coesione territoriale. “Penso che il fronte progressista sia un progetto valido e da perseguire, anche se ancora da costruire”, ha concluso, lasciando intravedere la sua determinazione a lavorare per una coalizione coesa e forte.