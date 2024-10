Aggressione ai tifosi del Napoli durante il corteo scudetto: archiviate le accuse a nove tifosi biancoverdi

AVELLINO- Archiviate le indagini sui nove tifosi accusati di aver aggredito i supporters napoletani in alcuni punti della citta’ durante i festeggiamenti scudetto ddl Napoli. Le indagini della Digos erano scattate dopo la diffusione alcuni video che riproducevano un’aggressione compiuta da tifosi avellinesi in danno di tifosi napoletani il 4 maggio 2023, durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Per questo motivo c’erano state anche delle perquisizioni a carico dei nove indagati, che rispondevano a vario titolo di accuse che andavano dalla pubblica intimidazione alla rapina, passando per violenza privata e danneggiamenti. I nove erano difesi dagli avvocati Nicola D’Archi, Alfonso Laudonia, Gerardo Santamaria e Fabio Tulimiero. Il Gip ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Avellino, per cui dalle indagini svolte dalla Digos consistite nella visione dei filmati provenienti dal sistema di videosorveglianza presenti nelle aree interessate dai fatti, dalle querele sporte dalle vittime, dall’analisi dei dispositivi mobili sequestrati a luglio ai nove indagati, in particolare dagli accertamenti tecnici, dai tabulati telefonici compiuti sulle utenza riferibili agli indagati non sono emersi elementi utili ai fini dell’esercizio dell’ azione penale. Quindi accuse archiviate per i nove supporters avellinesi.