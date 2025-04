Terza giornata della Terra a Santa Paolina per riscoprire natura e comunità

Torna anche quest’anno, per la sua terza edizione, la Giornata della Terra, un appuntamento atteso da grandi e piccoli all’insegna del rispetto per l’ambiente, della convivialità e della scoperta del territorio. L’evento si terrà domenica 11 maggio, a partire dalle ore 9:00 presso l’anfiteatro comunale di via Cerro. Organizzata in collaborazione con numerose realtà locali, tra cui Piccoli Welcome, Sale della Terra, GAL Partenio, Pro Loco Santa Paolina e altri partner istituzionali e associativi, la Giornata della Terra offrirà un ricco programma di attività:

• Trekking naturalistico di circa due ore lungo i sentieri del territorio

• Colazione contadina con prodotti tipici in montagna

• Interventi tematici sul tema “Our power, Our planet”

• Laboratori ecologici, giochi per bambini, area relax attrezzata e degustazioni enogastronomiche

• Pranzo e intrattenimento a partire dalle ore 14:00

L’evento è pet friendly e pensato per tutte le età. Un’occasione unica per vivere una giornata immersi nella natura, promuovendo la sostenibilità e il senso di comunità.

Prenotazione consigliata ai numeri:

Angelo: 3401644323

Rocco: 3291330498