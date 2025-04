ArcelorMittal: “Pronti a bloccare anche il Giro d’Italia”. Il 1 Maggio a Luogosano

Un appello accorato e senza filtri arriva dagli operai dello stabilimento ArcelorMittal di Luogosano, in Irpinia. Michele Rizzo, volto storico della fabbrica e delegato sindacale della Fiom-Cgil, ha lanciato un grido disperato durante la trasmissione Campana Report, in onda su Irpinia Tv: “Difenderemo con i denti la nostra fabbrica. Al costo di andare in galera, siamo pronti a bloccare anche il Giro d’Italia. Chiediamo alle istituzioni di ascoltarci, di darci una mano.”

Il clima è teso e la preoccupazione cresce tra gli operai, che vedono minacciato il proprio futuro occupazionale. Le organizzazioni sindacali – CGIL, CISL e UIL – si stringono attorno ai lavoratori, annunciando una manifestazione unitaria proprio per il Primo Maggio, festa dei lavoratori e delle lavoratrici.

L’appuntamento è davanti ai cancelli della ArcelorMittal di Luogosano, dalle ore 9:30 alle 13:00, con la partecipazione dei delegati sindacali, rappresentanti delle istituzioni locali, sindaci del territorio, membri del clero e i vertici provinciali dei sindacati confederali: la segretaria generale della Cgil Avellino, il segretario generale della Cisl IrpiniaSannio e il segretario generale della Uil IrpiniaSannio.