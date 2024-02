Terza edizione “Semplicementesuono”, domani “Concerto dei Vincitori” nell’Abbazia del Loreto

Al via la Terza Edizione di “Semplicementesuono”, concorso per l’assegnazione di borse di studio destinate alle alunne e agli alunni dei Percorsi ad Indirizzo musi cale delle Scuole Secondarie di primo grado di Avellino e Provincia che i familiari del compianto preside Ciro Capossela hanno ideato e realizzato dal 2022, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “San Tommaso – F. Tedesco” di Avellino e l’Istituto Comprensivo “Mercogliano” con un riscontro di partecipazione e consenso molto ampio.

Il regolamento recante ogni indicazione e modalità di partecipazione, sarà pubblicizzato in occasione del “Concerto dei Vincitori dell’edizione 2023” che si terrà il giorno 16 febbraio 2024 alle ore 16,30 presso la Sala degli Arazzi Abbazia del Loreto di Mercogliano.