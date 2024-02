Cultura della legalità, i Carabinieri incontrano la scuola a Colle Sannita

Nell’ambito degli incontri organizzati per promuovere la cultura della legalità, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e della Stazione di Colle Sannita hanno fatto visita all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione “Don Peppino Diana” di Colle Sannita.

Accolti dai numerosi studenti, dai loro insegnanti e dalla responsabile del plesso scolastico, prof.ssa Filomena Lembo, che ha portato i saluti del dirigente scolastico, prof. Giovanni Marra, il comandante della Compagnia, capitano Gaetano Ragano ed il comandante della Stazione, luogotenente Loreno Lonardi, hanno tenuto un costruttivo e partecipato incontro-dibattito sui temi della legalità in generale, del bullismo, del cyberbullismo e su tutte le curiosità che i giovani hanno esternato con numerose domande.

Gli studenti hanno mostrato molto interesse per le pagine e per i profili social dell’Arma e hanno potuto vedere e toccare con mano l’Alfa Romeo Giulietta, gazzella dei Carabinieri in servizio di pronto intervento e simbolo di sicurezza per tutti i cittadini.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento promuove ogni iniziativa ed occasione d’incontro con le scuole di tutta la provincia allo scopo di diffondere nelle nuove generazioni la cultura della legalità.