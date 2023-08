Territorio, radici: torna “Il Pasto della Salamandra”

Territorio, radici, musica, arte e sapori sono pronti a mescolarsi nell’invitante programma de “Il Pasto della Salamandra”, il festival enogastronomico e culturale di Grottolella giunto quest’anno alla XV edizione.

L’evento, che vede la collaborazione del Forum dei Giovani di Grottolella, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Grottolella, si svolgerà nei giorni 31 agosto, 1 e 2 di settembre, nel centro storico del paese, con un ricco calendario di appuntamenti, tra gruppi musicali, presenza di molti espositori, animatori e stand gastronomici, artisti di strada e tanto altro ancora.

Il tema di quest’anno: il senso di appartenenza al territorio, l’attaccamento alle propri radici…Restate!.

Una tematica, questa scelta dai giovani, impegnativa e quanto mai attuale, che invita, da un lato, a preservare le tradizioni su cui vivono le piccole comunità e dall’altro incoraggia soprattutto i giovanissimi a restare nella bella e verde terra irpina e a costruirsi un futuro in loco e fare squadra per rilanciare i territori irpini partendo dalla riscoperta delle tradizioni e dalle solide radici che possono ancora costituite un punto di rilancio effettivo e di sano sviluppo della nostra amata terra.

Sarà una cornice di pieno divertimento, assicurato già nella scorsa edizione con la partecipazione di oltre ventimila visitatori.

Una tre giorni da non perdere e da vivere intensamente nel cuore antico del paese irpino, che sarà vestito a festa per l’occasione.

Divertimento per grandi e piccini.

Ecco gli appuntamenti dei 3 giorni:

Il 31 agosto si esibiranno i Foja/ After: Mino Fasi Becool, il 1 settembre invece la volta del gruppo dei 99 Posse / After: Dj Andrea Silverio, Voice Silvia Correale , e per finire il 2 settembre andranno in scena il gruppo Rione Junno / After : Dj Luca Frisetti Voice Silvia Correale.

Un parterre artistico, culturale e musicale di tutto rispetto per la edizione 2023 del Pasto della Salamandra.

“Anche quest’anno abbiamo voluto riproporre l’iniziativa più attesa dell’estate grottolellese, ormai divenuta già di per sé una tradizione. Il tema scelto è certamente molto evocativo, ma vuole essere un invito ai giovani e anche ai meno giovani, a preservare, curare e amare il nostro territorio, e insieme a viverlo nel pieno rispetto dell’ambiente, della natura e delle future generazioni che presto o tardi saranno chiamate ad amministrare le comunità irpine, le quali hanno bisogno necessariamente di forze giovani radicate però nelle tradizioni storiche della nostra amata terra.

Rimanere in Irpinia, e dunque il resistere stando al fronte, tendando di concorrere al suo sviluppo e alla sua effettiva crescita è un impegno che tutti dovrebbero prendere, avendo come stella polare di partenza l’appartenenza senza condizioni al nostro territorio e alle sue più genuine e storiche radici che hanno ancora oggi ne reggono fortunatamente il tessuto sociale e comunitario.

Questa profonda riflessione avverrà in un contesto, di festa, di allegria e di sano divertimento.