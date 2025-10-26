Terremoto in Irpinia, il M.I.D. scrive al Prefetto per la tutela delle categorie fragili

Successivamente allo sciame sismico avvertito e registrato in Irpinia nella tarda serata di

ieri che ha scosso l’intera popolazione il M.I.D., coordinato da Giovanni Esposito, ha

inviato nell’immediato una comunicazione alla Funzione 2 del CCS Sanità e Assistenza

Sociale, nonché a sua eccellenza Prefetto di Avellino Rossana Riflesso con la propria

disponibilità ampiamente collaborativa volta a tutelare i propri iscritti e le categorie fragili

della Provincia di Avellino segnalando all’Ufficio preposto tutte le eventuali problematiche

e criticità al M.I.D. eventualmente pervenute alla nostra attenzione, al fine in ultimo di

fornire all’utenza anche linee guida utili emesse dalla Protezione Civile in caso di

necessità.

Infine abbiamo espresso la nostra volontà di collaborare con gli uffici preposti anche in

caso di necessità o laddove vi è palese la necessità o la richiesta di immediati soccorsi o il

bisogno di non sentirsi soli da parte di persone sole.

Chiunque voglia segnalare eventuali situazioni di crisi o si sente solo e ha bisogno di

compagnia può scriverci all’indirizzo e-mail midregionecampania@gmail.com o contattarci

al numero 329/6166452 in qualsiasi momento.