Terremoto, ecco i comuni dove le scuole saranno chiuse per le verifiche

Redazione online
I sindaci di vari comuni della provincia di Avellino a seguito della scossa registrata ieri sera, quella di magnitudo 4.0 hanno deciso di firmare ordinanze di chiusura delle scuole per eseguire verifiche di eventuali danni o rischi. Una misura cautelativa che in queste ore stanno adottando diversi comuni.

Ecco l’elenco:

  • PIETRADEFUSI
  • TORRE LE NOCELLE
  • AVELLINO
  • TAURANO
  • MONTEFREDANE
  • MONTEFUSCO
  • MONTEFALCIONE
  • ATRIPALDA
  • SOLOFRA
  • CHIUSANO SAN DOMENICO
  • MONTORO
  • FORINO
  • MONTEFORTE IRPINO
  • ALTAVILLA IRPINA
  • PATERNOPOLI
  • GROTTAMINARDA

IN AGGIORNAMENTO