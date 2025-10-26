Terremoto, ecco i comuni dove le scuole saranno chiuse per le verifiche

I sindaci di vari comuni della provincia di Avellino a seguito della scossa registrata ieri sera, quella di magnitudo 4.0 hanno deciso di firmare ordinanze di chiusura delle scuole per eseguire verifiche di eventuali danni o rischi. Una misura cautelativa che in queste ore stanno adottando diversi comuni.
Ecco l’elenco:
- PIETRADEFUSI
- TORRE LE NOCELLE
- AVELLINO
- TAURANO
- MONTEFREDANE
- MONTEFUSCO
- MONTEFALCIONE
- ATRIPALDA
- SOLOFRA
- CHIUSANO SAN DOMENICO
- MONTORO
- FORINO
- MONTEFORTE IRPINO
- ALTAVILLA IRPINA
- PATERNOPOLI
- GROTTAMINARDA
IN AGGIORNAMENTO