Terremoto a Forino, scuole chiuse lunedì 9 marzo per verifiche di sicurezza

A seguito della scossa di terremoto registrata questa mattina alle ore 7:28, di magnitudo ML 2.8 con epicentro nell’area di Forino (Avellino), l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare controlli precauzionali su tutti gli edifici scolastici del territorio.
Per consentire le verifiche, domani, lunedì 9 marzo, tutte le scuole resteranno chiuse: un provvedimento adottato “a tutela della sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie”, nonostante dai primi riscontri non risultino danni a persone o strutture.
Il Comune ha annunciato che seguiranno ulteriori aggiornamenti al termine dei controlli e che verrà emanata apposita ordinanza sindacale.