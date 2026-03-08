Ladri scatenati tra Taverna del Monaco e San Felice di Capriglia: diversi raid in abitazioni

CAPRIGLIA- Tuta chiara e torcia per spostarsi con agilita’ tra le campagne, volto solo parzialmente travisato, anzi in un caso dalle immagini che corrono via social anche senza travisamento, nonostante la telecamera. Sono i malviventi che in questi ultimi giorni hanno colpito in abitazioni e appartamenti nella zona tra Taverna del Monaco e San Felice di Capriglia. Diversi raid, almeno tre quelli tentati e uno messo a segno all’interno di un’abitazione. Come sempre i ladri prendono di mira abitazioni dove al momento non sono presenti i proprietari o puntano ai piani alti e bloccano la porta della stanza presa di mira. Da quantificare il bottino del raid messo a segno. Su tutti gli episodi sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino.aerre