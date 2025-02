Al Palafiori la conferenza stampa di presentazione per l’edizione 2025

Terre d’Irpinia “apre” Casa Sanremo: parte il viaggio tra le eccellenze nostrane

Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto “Terre d’Irpinia” che per il secondo anno consecutivo è tra i protagonisti di Casa Sanremo, nell’ambito della 75esima edizione del Festival della Canzone italiana. Nella sala Underground del Palafiori, location ufficiale del Festival, uno degli ideatori del progetto, Stefano Luongo ha spiegato la mission di Terre d’Irpinia che, dopo la partecipazione dello scorso anno quest’anno torna a Sanremo con un progetto più strutturato e di ampio respiro. Un viaggio di sette giorni tra le ricchezze e le eccellenze del nostro territorio, dall’enogastronomia al mondo imprenditoriale, quasi centro partner per rilanciare il messaggio chiaro che per attivare una strategia di marketing territoriale vincente è fondamentale fare rete, creare sinergie tra pubblico e privato

“Torniamo qui a Sanremo con rinnovato entusiasmo e determinazione- dice Luongo nel corso della conferenza stampa- Raccontiamo la nostra Irpinia, un territorio ricco di sapori e tradizioni, per farla conoscere a 360 gradi e far capire fuori provincia come l’Irpinia.possa essere attrattiva a chi magari fino ad oggi non conoscevano nemmeno dove fosse

situata”. Due aperitivi ufficiali al giorno nel corner allestito da Terre d’Irpinia nella Casa ufficiale del Festival della Canzone Italiana, con il taglio del nastro simbolico.

Coordinatore dei fornelli di Casa d’Irpinia è chef Giovanni Mariconda che, nel corso della conferenza stampa moderata da Maria Pia D’Ascoli, ha sottolineato come Terre d’Irpinia racchiude l’amore profondo per il nostro territorio e saprà mostrare che, dopo Casa Sanremo, sarà pronta a traghettare il top brand Irpinia in altre grandi manifestazione di respiro nazionale e, perché no, internazionali. “L’Irpinia è terra tosta e determinata- aggiunge Mariconda- Come ci ha insegnato un

grande maestro di cucina come chef Gualtiero Marchesi. Tra i dieci comandamenti per preparare un buon piatto c’è quello di sapere scegliere la materia prima e noi in Irpinia abbiamo la fortuna di averne tanti e prelibati”.

In conferenza stampa voce anche al giovane Mattia Zollo dell’Agenzia avellinese “Renna Creative Agency” con il sogno nel cassetto di diventare regista ma fermamente convinto che “se credi nel tuo sogno lo realizzi. Sono certo che Terre d’Irpinia farà tanta strada perché il suo oggi più che un sogno è una solida realtà”.