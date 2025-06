Termopolio 2025: ad Atripalda il gusto si fa storia e rivive nel centro storico

Dal 27 al 29 giugno il centro storico di Atripalda ospiterà la terza edizione di Termopolio, rassegna dedicata al cibo e alle arti di strada – fortemente voluta e promossa dall’amministrazione comunale – che nasce da un’idea semplice e profonda: riconnettere la comunità alla propria storia attraverso i gesti quotidiani del mangiare e del condividere.

L’antica Abellinum – fondata dalla popolazione sannita degli Irpini e trasformata da Lucio Cornelio Silla – era ricca di thermopolia: luoghi di ristoro con banconi in muratura e anfore in terracotta incassate nei piani di lavoro, contenenti alimenti pronti da consumare. Spazi essenziali e accessibili, pensati per chi viaggiava lungo la Via Appia e cercava ristoro in una città che, grazie alla sua posizione strategica, rappresentava un vivace nodo commerciale.

Quella storia antica rivive oggi attraverso una selezione di produttori, ristoratori e artigiani del gusto che porteranno in strada le loro proposte. Un viaggio tra piatti della tradizione e interpretazioni contemporanee, materie prime del territorio e creazioni che sanno sorprendere, il tutto animato da un’energia popolare che mescola convivialità e passione per l’eccellenza.

Il menu spazierà dal caciocavallo impiccato alle focacce, dai primi piatti alle polpette, dal cuoppo di pesce ai ravioli fatti a mano, dal sushi alle zeppole, fino a gelati artigianali, alla frutta fresca, ai vini e ai cocktail. Ogni assaggio sarà un percorso di gusto e qualità.

Alcuni dei protagonisti saranno Trattoria Concè, CaciocaWalter, Ja Jammo addo Sandrissimo insieme a Terre d’Aione, Agapè, Surgelandia, Macelleria Pironti, Zeppoleria da Geppino con Lievitum, Grem Burger, Kirin Sushi, Fermento, Che Sapò, l’associazione “La Flamaca”, Birrificio Ventitré, il Bar Millenium e molti altri.

Uno spazio speciale sarà dedicato ad alcune realtà irpine che, attraverso i loro piatti racconteranno le proprie radici e il meglio dell’enogastronomia del territorio. E ci sarà anche un punto vino dedicato alle degustazioni, in un percorso di assaggio e scoperta tra le caratteristiche di ogni bottiglia.

Domenica 29 giugno, per completare l’esperienza, è prevista un’apertura straordinaria del sito archeologico dell’antica Abellinum, con accesso gratuito da Rampa San Pasquale. Una passeggiata mattutina tra i resti della colonia romana per riscoprire le radici profonde della città del Sabato. Termopolio è una celebrazione del gusto autentico, fatto di ingredienti scelti, gesti precisi e passione per l’eccellenza. Ogni piatto rappresenta un ritorno all’essenziale e alla convivialità.