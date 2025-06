“Insieme per costruire Domani”, l’evento di OMI Oﬃcine Meccaniche Irpine

Si è tenuto ieri, lunedì 23 giugno, “Insieme per costruire Domani”, l’evento di OMI Officine Meccaniche Irpine.

La giornata, voluta per celebrare il primo anniversario della nomina a Cavaliere del Lavoro di Aquilino Carlo Villano, fondatore e Presidente OMI, si è svolta presso la sede di Vallata (AV).

Partito con i saluti del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, letti dal Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, e l’intervento del Cavalier Villano, “Insieme per costruire Domani” ha rappresentato i valori cardine di OMI di ricerca, avanguardia tecnologica e sostenibilità.

Punto nodale dell’happening la firma dell’accordo tra OMI e ENAC per l’istituzione di una sandbox regolamentare temporanea presso lo spazioporto di Grottaglie al fine di sviluppare UAS per le emergenze sanitarie. Un accordo, questo firmato da Andrea Villano, AD OMI, e da Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC, che riconosce il grande impegno e le elevate competenze tecniche di OMI e che celebra l’unione tra l’alta capacità ingegneristica e senso civico dell’azienda, che da anni contribuisce alla salvaguardia delle vite con strumenti concreti e innovativi.

Si è poi tenuta la stimolante tavola rotonda “Ecosistemi Aerospaziali – Incontri tra visione, tecnologia e difesa”, con la partecipazione del Gen Giuseppe Lupoli, Direttore ARMAERO, di Stefano Bortoli, Managing Director Aeronautics Division Leonardo, e di Angelo Pansini, Dirigente MBDA.

Infine, è stato presentato il programma Gender Equality in Our DNA, per la diffusione della parità di genere e l’empowrment femminile nel contesto lavorativo, nel marketplace e nella comunità.

Maria Grazia Villano, Vice Presidente OMI ha animato il panel “Empowerment Femminile come fattore competitivo, strategico e di buona governance aziendale” con la partecipazione di Amelia Lopez Huix, High Level Advisor ONU, Rosella Andreozzi, Presidente UNAVIA e Donata Mussolino, Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II.

Nel pomeriggio è stato proiettato il cortometraggio “Billi il cowboy” di Fede Gianni (2024), vincitore del Premio SIC@SIC Biennale 2024. La proiezione ha segnato l’inizio della prima edizione della rassegna “Di Pari Passo”, storie senza limiti di genere, pensata da Gender Equality in Our DNA con la collaborazione di Zia Lidia Social Club e Hitch2Produzioni.