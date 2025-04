I termini di De Luca: due liste e no a Fico. Si ragiona su Costa

Conclusa la vicenda giudiziaria che ha portato all’esclusione del governatore uscente Vincenzo De Luca — fino a tre giorni fa pronto a correre per il terzo mandato — in Campania si apre il dibattito sul nome che prenderà il suo posto come candidato alla Presidenza della Giunta Regionale.

Il centrosinistra, o “campo largo”, punta a replicare il modello del Patto per Napoli, che ha portato Gaetano Manfredi a indossare la fascia tricolore nel capoluogo partenopeo. Proprio il sindaco di Napoli non ha dubbi su chi debba essere il portabandiera della coalizione: l’ex presidente della Camera, Roberto Fico.

Sul nome del pentastellato, però, arriva un secco niet da parte di De Luca. Il governatore uscente pone condizioni precise: vuole essere il garante della maggioranza attuale e l’artefice di una coalizione che intende proseguire il percorso di governo degli ultimi dieci anni. In questa ottica, sono già praticamente pronte le due liste “Campania Libera” e “A testa alta”, che includono i suoi fedelissimi, a partire dal vicegovernatore uscente Fulvio Bonavitacola.

Come detto, niente da fare per Roberto Fico. Ma De Luca sarebbe disposto a discutere su un altro esponente del Movimento 5 Stelle: Sergio Costa, ex ministro dell’Ambiente.