Termina in parità il primo test dei lupi al Partenio: Avellino – Casertana è 1 a 1

Non va oltre l’1 a 1, nel primo test amichevole al Partenio – Lombardi, l’Avellino di mister Taurino. I goal che hanno deciso la sfida sono stati realizzati tutti e due nella seconda frazione di gioco. Sono stati i biancoverdi a passare in vantaggio con Fabio Tito che ha sfruttato un perfetto assist di Micovsky entrato nella ripresa. Sul finire di gara poi i falchetti casertani hanno raggiunto il pari di Sena che sugli sviluppi di calcio d’angolo batte Pizzella di testa e fissa il punteggio sull’1 a 1.

Per l’Avellino oggi esordio per l’ultimo arrivato Ramzi Aya che ha formato il pacchetto arretrato a tre con Auriletto e Zanandrea. A centrocampo Taurino schiera il quartetto formato da Franco, Ricciardi, Garetto e Tito. i tre davanti sono Di Gaudio, Bernardotto e Guadagni.

Primo tempo con l’Avellino che sfiora il goal in due circostanze con Di Gaudio e Guadagni ma l’estremo difensore casertano riesce a fermare le conclusioni dei biancoverdi. Ma la squadra ospite non resta a guardare e impegna Pizzella in due conclusioni che riesce a sventare la minaccia. Ghiotta occasione per Bernardotto che si presenta dagli undici metri facendosi però ipnotizzare dall’estremo difensore casertano che devia in angolo. Il tempo si chiude a reti inviolate e a farla da protagonista è stato il maltempo.

Nella ripresa l’Avellino trova il gol del vantaggio: Tito, servito da Micovschi, sistema la mira e calcia violentemente di sinistro, con il pallone che sbatte sulla parte inferiore della traversa e oltrepassa la linea di porta. Ci si aspetta una gara in discesa per i biancoverdi e invece la casertana prende il pallino del gioco e riesce ad agguantare il pareggio con Sena che sugli sviluppi di un corner svetta di testa e batte il portiere biancoverde. L’Avellino cerca di ripassare in vantaggio con Ricciardi molto attivo sulla destra ma il risultato non cambia. E’ 1 a 1 nel derby al Partenio-Lombardi.

Avellino-Casertana: 1-1

AVELLINO (3-4-3): Pizzella; Auriletto, Aya (19′ st Sbraga), Zanandrea (19′ st Moretti); Ricciardi (1′ st Micovschi), Franco, Garetto (30′ st Mastalli), Tito (32′ st Ricciardi); Guadagni (39’st Tarcinale), Bernardotto, Di Gaudio (1′ st Russo). A disp.: Marcone, Matera, Dall’Oglio, Scognamiglio, Mauri, Stanzione. All.: Taurino

CASERTANA (4-3-2-1): Prisco; Dionisi (18′ st Galletta), Rainone, Sabatino, Sena; Casoli, Nunes, Esposito (18′ st Tringali); Turchetta, Guida (32′ st Vacca); Ferrari (1′ st Favetta). A disp.: Viola, Da Silva, Ferraiuolo, Gazerro, Donose, Marin, Valtulini, Shependi, Giaquinto. All.: Parlato

Marcatori: 10′ st Tito, 31′ st Sena

Angoli: 10-4 Avellino