Tentato furto in abitazione: arrestato in flagranza 31enne di Cerreto Sannita

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno arrestato un 31enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato in un’abitazione locale in fase di ristrutturazione.

Il malvivente dopo aver forzato un cancello di ingresso con arnesi da scasso, si è introdotto all’interno dell’edificio. Al piano terra aveva già raccolto materiale ferroso antichizzato per porte e finestre e si stava adoperando per portarlo via quando è arrivata la pattuglia.

Grazie alla segnalazione pervenuta al 112 da un privato cittadino che transitava nelle adiacenze dell’abitazione, i Carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno potuto bloccare l’autore del furto.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Benevento, l’uomo, espletate le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati e il materiale è stato restituito al proprietario.

L’operazione rientra nel continuo dispiegamento di pattuglie disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento nell’intero territorio finalizzato a prevenire e reprimere reati contro la persona e il patrimonio, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali.

(La persona tratta in arresto è allo stato indagata e quindi da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva).