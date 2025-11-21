Tentato furto all’Eurospin di Montoro: ladri messi in fuga dall’allarme

Tentativo di furto avvenuto nella serata di ieri. Nel dettaglio, poco dopo le 21:30, la Centrale Operativa della CDM Vigilanza ed Investigazioni ha ricevuto una segnalazione circa la presenza di soggetti all’interno del supermercato Eurospin di Montoro. Ha provveduto ad allertare subito i Carabinieri della stazione di zona e la pattuglia dell’istituto, impegnata nei controlli di rito presso i clienti situati sul territorio irpino.

Giunti sul posto, si è avuto modo di accertare la presenza di una porta laterale divelta, da cui i malintenzionati hanno avuto accesso all’attività nonché segni di effrazione su altro ingresso. Tuttavia, l’attivazione delle segnalazioni di allarme con la predisposizione degli interventi hanno fatto sì che i malviventi si allontanassero dalla zona a bordo di un furgone bianco, interrompendo l’azione criminosa.