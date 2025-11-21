Separazione carriere, primo confronto pubblico tra il Sì e il No: arriva l’ex pm Di Pietro

AVELLINO- “Separare e sorteggiare”. Questo il titolo del primo confronto in Irpinia sull’imminente Referendum sulla Separazione delle carriere e l’Alta Corte Disciplinare. Le ragioni del si’ e del no della Riforma Costituzionale saranno al centro del dibattito nell’ Aula Magna “Rosario Livatino” – Tribunale di Avellino Dopo i saluti di. Fabio Benigni, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, del Presidente del Tribunale di Avellino Francesco Spena, il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, ci sarà l’intervento del professore Sandro Staiano, Ordinario di Diritto Costituzionale Università degll Studi d Napoli Federico ll di Napoli. I lavori saranno l’avvocato Raffaele Tecce, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e Responsabile della Formazione in materia penale e l’avvocato Roberto Vetrone, Componente Commissione Giuridica ed Economica Ordine dei Giornalisti della Campania. Le ragioni del Si saranno affidate all’ avvocato Gaetano Aufiero, Presidente Camera Penale Irpina e l’ex pm di Mani Pulite, Antonio Di Pietro Comitato Sì Separa -Fondazione Einaudi. Le ragioni del No saranno sostenute da Fabrizio Ciccone, Giudice del Tribunale di Avellino e Segretario ANM di Avellino e Ida Teresi Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Componente Comitato Direttivo Centrale dellANM.