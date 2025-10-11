Tentativo di incendio del Comune, il sindaco Pacia: solo tanta amarezza

MOSCHIANO- “Solo tanta amarezza”. E’ questo il primo commento del sindaco di Moschiano Sergio Pacia, che e’ giunto in Via Umberto Nobile dove ignoti hanno tentato di dare alle fiamme i locali del Comune che guida da circa un anno, che si sarebbe trasferito lunedì nella nuova sede. Il primo cittadino, insieme al vicesindaco e ai consiglieri ha visionato i locali, dopo la messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco. Almeno dalle prime indiscrezioni anche la sua stanza sarebbe stata cosparsa di benzina. “Amarezza per una cosa che non meritiamo” ha aggiunto Pacia. Le indagini dei Carabinieri dovranno stabilire e dare un volto agli autori del raid.