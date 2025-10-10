Moschiano, salvano il Comune dal rogo: abbiamo visto le fiamme e siamo intervenuti subito

MOSCHIANO- Hanno visto delle fiammelle dall’interno della nuova sede del Comune di Moschiano e non hanno perso un secondo a capire che qualcosa di grave stesse avvenenendo, soprattutto non hanno esitato ad intervenire. Se il bilancio del rogo appiccato nei nuovi uffici di Via Umberto Nobile del Comune non ha avuto un bilancio piu’ grave, e’ grazie all’intervento di cinque residenti della zona. Giuseppe Nappi,Raffaele Cava e Andrea Dalia, Lanzillo Salvatore e Fausto Paolillo che quando sono giunti Carabinieri e Vigili del Fuoco prima con dei secchi di acqua e poi con un estintore, tra il fumo di plastica e le fiamme avevano già domato parte del rogo. Loro tre, ancora con abiti e faccia annerita dal fumo che ha invaso i locali dell’ex palestra di Via Nobile hanno anche fornito ai militari la ricostruzione di quanto era avvenuto poco prima. Un intervento di grande senso civico, che ha scongiurato il propagarsi delle fiamme in tutti gli ambienti. Aerre