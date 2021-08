Avellino, tentata truffa del corriere in centro. State attenti!

di AnFan – Tentata truffa ad Avellino. E’ avvenuto ieri, in centro città, in via Colombo. La vittima dei truffatori è una 85enne che risiede in zona. Con Irpinianews abbiamo raccolto la storia che vi riportiamo, sperando possa essere utile per sensibilizzare altre persone sul tema e spingerle a denunciare subito casi analoghi. Solo la sinergia fra cittadini e forze dell’ordine permette infatti di arginare un fenomeno odioso come quello delle truffe agli anziani.

Ripercorriamo i fatti. Ieri la signora è stata contattata a telefono da un truffatore che si è spacciato per il nipote, Antonio, dicendo di “aspettare un pacco alle Poste”. Il fattorino – ha aggiunto la voce – sarebbe passato poco dopo a casa della donna.

La vittima si è insospettita perché la voce, pur così simile a quella del nipote, si sentiva molto lontana. Il truffatore ha cercato di rassicurarla, spiegando che quell’eco era causato da un guasto del telefono.

Decisiva, per l’epilogo positivo della vicenda, è stata una telefonata che la donna ha fatto ai familiari, chiedendo conferma del pacco atteso dal nipote. Così, quando è stata contattata dal fantomatico fattorino, non è cascata nella truffa riattaccando il telefono. Purtroppo non ha avuto la prontezza di denunciare, subito, la situazione alle forze dell’ordine. Presupposto che avrebbe probabilmente permesso di individuare l’autore della truffa.