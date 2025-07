Tentata rapina alla convivente per i soldi della birra, bloccato dalla Polizia a Pago

PAGO VALLO LAURO- Un uomo che con un braccio bloccava il polso di una donna e con l’altra gli strappava la borsetta. E’ la scena che non e’ sfuggita ad una pattuglia della Sezione Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, che viaggiava con l’auto civetta lungo la Nazionale. Una volta avvicinati, gli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, hanno anche sentito che la donna diceva di non avere più soldi e l’uomo invece gli intimava di consegnargli il contante. La Polizia ha intanto separato entrambi e dagli accertamenti e’ emerso come fossero conviventi. La donna avrebbe anche invitato gli agenti, sul posto intanto era sopraggiunta anche una volante, ad aiutarla perché il compagno, che in passato aveva già denunciato per maltrattamenti e con il quale aveva ripreso la convivenza, ogni giorno gli chiedeva continuamente di comprare birre. Anche tre o quattro al giorno e questo fatto lo rendeva anche aggressivo. La donna non ha voluto presentare denuncia. Sentita la Procura, gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro hanno però proceduto all’arresto del quarantunenne, che stamattina e’ comparso davanti al Tribunale di Avellino nell’udienza per direttissima davanti al Collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo. L’uomo avrebbe anche ammesso di aver strappato la borsa alla donna, perché i soldi che vi erano contenuti (pochi spiccioli per la Polizia, 50 euro per l’indagato) erano di entrambi. E che non aveva mai usato violenza. La Procura ha chiesto di applicare la misura dell’ obbligo di dimora in un comune della zona nolana e il divieto di avvicinamento alla sua convivente. Il Tribunale ha accolto la richiesta della Procura e convalidato l’ arresto eseguito dal personale del Commissariato di Ps di Lauro.