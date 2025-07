Regionali, Franza non si è dimesso ma sarà comunque in campo

Sono scaduti i termini per dimettersi da sindaco in vista di una candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania, secondo quanto stabilito dalla recente norma approvata dal Consiglio Regionale. Tuttavia, il primo cittadino di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha confermato – sia alle colonne de Il Mattino che ai microfoni di Irpinia Tv – la propria intenzione di candidarsi comunque in questa tornata elettorale.

Franza ha definito la norma «incostituzionale», criticando l’obbligo imposto ai sindaci di dimettersi per potersi candidare alle regionali. «Mi auguro che il Governo possa impugnarla nel più breve tempo possibile», ha dichiarato.