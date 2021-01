Cronaca Tentano rapina in pizzeria: interviene il proprietario, un arresto 4 Gennaio 2021

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per rapina aggravata un 38enne di Poggiomarino già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto a libertà vigilata.

Insieme ad un complice in fase di identificazione, travisato da cappellino, mascherina chirurgica e armato di pistola ha fatto irruzione in una pizzeria di via Madonna del Pantano pretendendo l’incasso.

Il proprietario, supportato da un dipendente del locale, ha reagito e dopo una breve colluttazione ha disarmato i rapinatori bloccando uno di loro. Fuggito il complice. I militari, intervenuti pochi minuti dopo, hanno arrestato il 38enne, sequestrato due pistole sceniche prive di tappo rosso utilizzate per la rapina ed il motoveicolo con il quale avevano raggiunto la pizzeria.

Sannino è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. E’ caccia al complice.