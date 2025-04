Tentano la truffa ad un’anziana ma la badante avverte la Polizia: due arrestati

AVELLINO- La prontezza della badante e la velocità di intervento della Polizia, gli agenti della Volante e della Squadra Mobile della Questura di Avellino, hanno consentito di sventare l’ennesima truffa tentata ad un’anziana nella città capoluogo. A compiere il tentativo di truffa due malviventi in trasferta da Casalnuovo. Il canovaccio sempre lo stesso. L’anziana è stata contattata per il solito finto incidente di un nipote da un falso esponente delle forze dell’ordine, che gli avrebbe chiesto 3500 euro. Cosi quando il complice che aveva raggiunto l’abitazione ha tentato di farsi consegnare il denaro ha trovato gli uomini della Squadra Mobile. Per entrambi e’ scattato l’arresto per tentata truffa. Pochi minuti fa, al termine dell’udienza per direttissima, il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha accolto le richieste della Procura nei loro confronti, i due sono difesi dagli avvocati Pietro Auriemma del foro di Nola e Filippo Barberi Spirito del foro di Santa Maria Capua Vetere. Al più giovane dei due truffatori di anziani e’ stata applicata la misura dell’obbligo della presentazione alla pg, al complice che lo attendeva in auto invece gli arresti domiciliari. Entrambi, dopo la richiesta dei difensori dei termini a difesa, dovranno comparire il 28 aprile davanti al giudice monocratico per l’udienza per direttissima nei loro confronti.