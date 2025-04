Anche a Capriglia la proiezione pubblica di Sorrento-Avellino. E la città capoluogo?

Dopo Atripalda, che ha organizzato la proiezione pubblica della partita Sorrento–Avellino presso l’anfiteatro della Villa Comunale “Don Giuseppe Diana”, anche l’amministrazione comunale di Capriglia Irpina si mobilita. L’appuntamento per i tifosi biancoverdi e per tutti gli appassionati è in piazza San Felice, dove sabato 19 aprile alle ore 18:30 sarà possibile seguire il match decisivo.

A questo punto manca solo Avellino. La città capoluogo resta in attesa di capire se sarà possibile installare un maxi-schermo all’interno dello stadio “Partenio-Lombardi” o in altro luogo. Ma tutto sarebbe subordinato all’approvazione del bilancio previsionale, ancora in sospeso dopo che questa mattina la seduta di Consiglio comunale è andata deserta per l’assenza della maggioranza.