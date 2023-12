Tentano la rapina in Piazza Liberta’, reagisce e mette in fuga i malviventi

AVELLINO- Tentata rapina nei pressi di Piazza Liberta’. Due malviventi hanno raggiunto la vettura sulla quale viaggiava con una motocicletta e dopo aver infranto il vetro della stessa stavano per impossessarsi di una borsa al cui interno vi erano contanti che l’uomo stava apprestandosi a versare in Banca. La reazione della “vittima”, che si è opposta al raid, ha messo però in fuga i malviventi. Sul posto sono giunte le Volanti di Via Palatucci, ora sono in corso accertamenti della Squadra Mobile per risalire all’identità degli autori. Le indagini sono scattate immediatamente.