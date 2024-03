Tenta il furto di uno scooter, il giudice lo spedisce agli arresti domiciliari

Arresti domiciliari per il sessantasettenne di Montemiletto , gia’ gravato da diversi precedenti anche specifici, sorpreso nella notte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino insieme ad un diciassettenne (che e’stato denunciato al Tribunale per i minorenni di Napoli) ed arrestato perche’ responsabile in concorso con il minore finito nei guai, dei reati di furto e tentato furto continuato. Lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Avellino Gian Piero Scarlato, al termine dell’udienza direttissima celebrata nel primo pomeriggio. Il magistrato ha accolto la richiesta di applicazione della misura invocata, anche alla luce dei gravi precedenti del sessantasettenne, dalla Procura di Avellino. Il difensore, l’avvocato Rolando Iorio, ha anticipato la richiesta di procedere con il rito abbreviato, che sarà discusso il prossimo 11 aprile. L’azione criminosa avvenuta nella notte ad Atripalda è stata interrotta grazie all’intervento di alcuni cittadini, i quali avrebbero sorpreso i due individui mentre tentavano di rubare uno scooter da un garage di Atripalda. Proprio gli stessi hanno poi dato l’allarme ai Carabinieri, subito giunti sul posto, che hanno proceduto all’arresto del sessantasettenne.