Telefonate sospette agli anziani: la denuncia del Comune di Summonte

“Da diversi giorni vengono segnalate nella nostra zona telefonate di falsi Carabinieri con lo scopo di ricevere notizie da persone anziane. E’ importante segnalare eventuali casi analoghi”. La comunicazione arriva dal Comune di Summonte che avvisa la cittadinanza di segnalare eventuali telefonate sospette ad anziani e persone fragili.

Il borgo irpino sarebbe infatti stato presa di mira da truffatori che inscenerebbero a danno delle persone anziane raggiri con l’intento di carpire loro dati sensibili e personali, tanto che la stessa amministrazione comunale è voluta scendere in campo per avvisare la popolazione.

“Quanti siete in famiglia? Fino a che ora state in casa? Ci fornite le vostre generalità?”: questo il contenuto delle telefonate sospette. In caso di chiamate poco credibili è importante contattare subito i Carabinieri al 112. I militari dell’Arma stanno già pattugliando la zona di Summonte e dei comuni limitrofi anche solo per invitare gli anziani ad alzare la guardia relativamente ai pericoli che si celano dietro a queste telefonate sospette.