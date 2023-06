Tenta di uccidere la sua ex, Crisci trasferito in carcere: sabato sarà davanti al Gip

Pellegrino Crisci trasferito in carcere. L’autore del ferimento della sua ex compagna Michela Prencipe e di Giuseppe Miele, oltre che del tentativo di omicidio dei militari dell’Arma della Compagnia di Baiano a seguito di un rocambolesco inseguimento per le strade mandamentali e’ stato tradotto nella tarda mattinata direttamente dalla struttura ospedaliera al carcere di Bellizzi Irpino. In mattinata era previsto anche l’interrogatorio di convalida dell’arresto, che a causa delle sue condizioni e’ slittato, già fissato dal Gip del Tribunale di Avellino Francesca Spella per sabato mattina, quando nel carcere, assistito dal suo difensore Gaetano Aufiero, Crisci potrà chiarire cosa è avvenuto qualche giorno fa quando ha tentato di uccidere la sua ex compagna.

LE ACCUSE

Almeno dieci contestazioni, quelle provvisoriamente contestate dalla Procura di Avellino, il sostituto Luigi Iglio, nei confronti dell’uomo. A partire dalle tre più gravi. Il tentato omicidio nei confronti della sua ex compagna, della persona ferita e dei Carabinieri, con cui ha ingaggiato anche un conflitto a fuoco oltre all’inseguimento. A cui si aggiungono quelli per la detenzione di armi e munizionamenti illegali, l’evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto proprio per la precedente vicenda di violenza nei confronti della sua ex compagna e le accuse di stalking per le minacce ricevute dalla stessa vittima. Tutte contestazioni giunte al termine della prima fase delle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. Attesa la convalida dell’arresto chiesta dalla Procura al Gip Francesca Spella.