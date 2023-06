FOTO / Educazione stradale, i bimbi dell’Aurigemma salgono in cattedra

Educazione stradale, i bimbi dell’Aurigemma salgono in cattedra. I piccoli della scuola dell’infanzia “Agazzi” di Monteforte Irpino (che fa parte del Comprensivo guidato dalla dirigente scolastica Filomena Colella) si sono trasformati in insegnanti. Un bel modo per inculcare in tutti loro, fin dalla tenera età, il rispetto delle regole.

La legalità è il principio base dell’Aurigemma nell’era Colella ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti, gli ottimi risultati.

I bambini hanno dunque cominciato ad assilimare comportamenti adeguati e sicuri da tenere sulla strada.

È importante educare i piccoli alunni al rispetto delle norme di sicurezza e di convivenza civile, stimolando l’acquisizione di comportamenti corretti, sottolineano dalla scuola.

Per il corpo docente, “l’interiorizzazione di alcune regole fin dalla prima infanzia assume un significato fondamentale nel percorso di crescita del bambino in qualità “cittadino di domani” e di utente consapevole e responsabile del sistema stradale.

Per la scuola è necessario insistere sulla sicurezza perché è la scuola che dovrebbe dare una risposta quanto più possibile significativa a fenomeni allarmanti e in continua crescita come ad esempio gli incidenti stradali”.

“L’obiettivo unico ma importantissimo è quello di sensibilizzare soprattutto i genitori ad avere un comportamento corretto sulla strada”.

“All’Aurigemma di Monteforte le conoscenze, le abilità e le competenze fin da piccoli”, commenta la dirigente Colella. “Complimenti alle insegnanti e a questi meravigliosi bambini, per un giorno anche attori e attrici in erba”.