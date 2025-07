Tenta di avvicinare la compagna e viola il divieto di avvicinamento: bloccato dalla Polizia

LAURO- Quando ha notato la pattuglia della Polizia ha tentato di dileguarsi dalla zona attraverso i binari della Circumvesuviana, dove aveva tentato di avvicinare la sua ex. Ma anche stavolta per un quarantaquattrenne è scattato l’arresto, così come era avvenuto qualche giorno fa per la tentata rapina alla sua convivente. Anche stavolta a bloccarlo ci hanno pensato gli agenti del Commissariato di Lauro. Di passaggio a Nola per altre attività, il personale agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi ha notato la presenza dell’uomo, il quarantaquattrenne che doveva essere a casa sua sottoposto all’ obbligo di dimora e non avrebbe potuto nè avvicinare nè contattare in alcun modo la sua convivente, come disposto dal Tribunale Collegiale di Avellino. Bloccato il quarantenne, gli agenti del Commissariato di Lauro hanno informato la Procura di Nola. La contestazione a suo carico è quella di violazione dell’ obbligo di dimora e del divieto di avvicinamento. Questa mattina dovrà comparire davanti al giudice del Tribunale di Nola per l’ udienza con rito direttissimo.