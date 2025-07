Pulizia e partecipazione: sabato 12 luglio la Giornata Ecologica a Montella

Una mattina di impegno, collaborazione e amore per il proprio territorio. È questo lo spirito che animerà la Giornata Ecologica in programma per sabato 12 luglio, un’iniziativa aperta a tutti, grandi e piccoli, con un obiettivo chiaro: ripulire il paese e lanciare un messaggio di rispetto per l’ambiente.

Il punto di ritrovo sarà Piazza Bartoli, alle ore 8:00, dove verranno distribuiti guanti, sacchetti e pinze raccogli rifiuti. Da lì, alle 8:30, partiranno due gruppi: i bambini si occuperanno della pulizia del centro urbano, mentre gli adulti si sposteranno verso le zone extraurbane.

Non sarà solo un’azione concreta di raccolta rifiuti, ma anche un momento di incontro e consapevolezza ambientale. Il ritorno in piazza è previsto per le 11:30, con la soddisfazione di aver dato, insieme, un piccolo ma significativo contributo al benessere collettivo.

A sostenere l’iniziativa ci sono il Parco dei Monti Picentini e la Montella Football Academy, che hanno voluto fortemente coinvolgere la popolazione di tutte le età in questo gesto di cittadinanza attiva.