Tenta di accoltellare un bimbo di tre anni, salvato dalla nonna: arrestato l’ottantunenne

PAGO VALLO LAURO- E’ stato arrestato l’ottantunenne residente nel nolano che ieri sera ha tentato di colpire con un coltello da cucina il nipotino di sua sorella, che lo ospitava anche per prendersene cura nella sua abitazione di Pago Vallo Lauro. Il pm della Procura di Avellino Antonella Salvatore ha contestato all’anziano, bloccato dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, il reato di tentato omicidio ai danni del nipotino e della sorella. Una vicenda che solo grazie al coraggio della donna non si è conclusa in modo più grave. Gli agenti della Polizia di Stato agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi avrebbero ricostruito quanto è avvenuto all’interno dell’abitazione. Anche se gli accertamenti sono in corso e si dovrà attendere che vengano sentite tutte le parti. A quanto pare l’ottantunenne avrebbe avuto un raptus a causa del fatto che il bambino piangeva. E si sarebbe avventato contro lo stesso, riuscendo ad infliggergli due ferite da punta. La nonna non ha perso tempo a mettere in salvo il bambino, prima frapponendosi e rimediando lei stessa due fendenti al braccio, poi facendo scappare da una finestra il bimbo e affidandolo dal cortile ad una vicina di casa. Il bimbo messo in salvo e una colluttazione con il fratello. A porre fine alla serata di paura ci hanno pensato gli agenti del Commissariato di Lauro, che hanno bloccato l’anziano, che poi su disposizione del pm Salvatore è stato trasferito agli arresti domiciliari. Aerre