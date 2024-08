Tensione in carcere ad Ariano, detenuti protestano contro i nuovi arrivi

ARIANO IRPINO- Detenuti protestano contro l’arrivo di altri detenuti. E’ quanto denuncia l’Ossapp attraverso il suo sito online, raccontando quello che e’avvenuto nel penitenziario di Ariano Irpino. “Nelle ultime ore si è registrata una grave situazione di tensione all’interno del Carcere di Ariano Irpino, dove i detenuti si sono barricati in due sezioni dell’istituto, opponendosi fermamente all’assegnazione di nuovi reclusi trasferiti dalle carceri di Salerno e Avellino” si legge nella nota. E continua “A causa di questa protesta, il trasferimento dei detenuti è stato bloccato per diverse ore, con i nuovi arrivati costretti a rimanere a bordo dei mezzi di traduzione. L’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (OSAPP), per voce del Segretario Generale dott. Leo Beneduci, ha comunicato che all’interno della struttura si sono verificati episodi di estrema violenza: i detenuti hanno lanciato olio bollente e minacciato il Personale di Polizia Penitenziaria con lamette, nel tentativo di impedire qualsiasi intervento volto a ristabilire l’ordine. La situazione è resa ancora più critica dall’estenuante turno di lavoro dei Poliziotti penitenziari, in servizio da oltre 12-13 ore consecutive. L’insufficienza di Personale disponibile ha impedito l’applicazione delle procedure operative standard, lasciando la struttura nel caos più totale”. Alcuni Agenti secondo quanto si legge “sono stati costretti a ricorrere alle cure dell’infermeria del carcere a causa delle ferite riportate durante gli scontri. Mentre il carcere rimane in uno stato di completa confusione”. Beneduci denuncia a gran voce “la mancanza di disposizioni ed interventi da parte degli organi superiori del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) e del Provveditorato regionale. Il leader dell’OSAPP sottolinea l’assoluta disorganizzazione delle strutture carcerarie in Campania e in tutto il territorio nazionale, evidenziando il profondo disagio del Personale di Polizia Penitenziaria, spesso privi di figure di riferimento adeguate. “Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio dovrà prima o poi prendere atto di questa situazione e disporre di conseguenza,” conclude Beneduci, lanciando un chiaro appello alle autorità competenti per affrontare questa ormai cronica emergenza delle carceri italiane”.