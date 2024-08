Barriere architettoniche e Centro Autismo: incontro tra Mid e sindaco Nargi

Si riporta la nota del Mid:

Avrà luogo Martedì 10 Settembre 2024 alle ore 10:00, presso la sede comunale di Palazzo di Città ad Avellino, un incontro-confronto tra il M.I.D. e l’Amministrazione Comunale alla presenza del Sindaco Nargi, del Vice Sindaco e dell’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Forino sulla problematica delle barriere architettoniche e adozione del P.E.B.A in città, oltre che sulla vicenda della mancata apertura del Centro per l’Autismo di Avellino sulla quale il M.I.D. in quella occasione chiederà agli amministratori ulteriori chiarimenti in merito anche rispetto alla incognita proprietà del suolo sul quale la struttura è stata realizzata.

Insieme all’Amministrazione Nargi proveremo a iniziare a risolvere concretamente il problema delle barriere architettoniche presenti nella città di Avellino venendo incontro alle esigenze e ai bisogni di tutti, in quella occasione ancora una volta proveremo a smuovere ulteriore sensibilità da parte dell’Amministrazione sulla futura gestione e affidamento del Centro di Valle consegnando la voce e l’appello di tante famiglie che da anni attendono questa apertura, posta all’attenzione della magistratura dallo stesso M.I.D. e balzata alle cronache nazionali più volte.

Sulla questione, oltre l’esposto B.I.S. di ieri, il M.I.D. ha depositato all’Arma dei Carabinieri di Avellino l’intervista del responsabile del tribunale per i diritti del cittadino rilasciata alla testata del Corriere dell’Irpinia, dalla quale intervista la Procura potrà eventualmente risalire a ulteriori elementi utili nel corso delle indagini che stanno proseguendo.

Il M.I.D. in sede giudiziaria sulla vicenda Centro per l’Autismo è difeso dall’Avvocato Cinzia Capone del Foro di Benevento.