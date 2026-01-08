Temperature in calo: il Partenio si risveglia imbiancato

Notte di freddo intenso sul territorio irpino. Il termometro è sceso fino a –7,9°C, determinando una lieve imbiancata nel Parco del Partenio. Al mattino, boschi e crinali hanno mostrato i primi segni evidenti dell’inverno, con neve sottile e ghiaccio diffuso lungo i sentieri interni.

Dall’immagine del Partenio emerge un paesaggio mutato dal calo termico: visibilità elevata, aria secca e temperature rigide. Il gelo ha interessato in particolare le aree più alte del parco, dove la neve si è depositata in modo irregolare senza causare criticità.

I percorsi risultano freddi e compatti, mentre la vegetazione appare appesantita dal ghiaccio. La situazione rientra nelle condizioni tipiche della stagione invernale e non sono state segnalate difficoltà alla viabilità locale.

Il Parco del Partenio si presenta così in una veste invernale sobria, con un quadro meteorologico stabile ma rigido. Le basse temperature dovrebbero persistere anche nelle prossime ore, mantenendo il rischio di gelate nelle zone montane.