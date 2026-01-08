Alto Calore: rottura improvvisa di una condotta a San Potito Ultra, possibili disagi idrici in diversi comuni

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica l’improvvisa rottura di una condotta adduttrice nel territorio del Comune di San Potito Ultra. I tecnici di ACS sono prontamente intervenuti, Lavori di riparazione sono già in corso. A seguito del guasto nella giornata odierna potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nei seguenti Comuni:

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.