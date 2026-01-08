Alto Calore: rottura improvvisa di una condotta a San Potito Ultra, possibili disagi idrici in diversi comuni

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica l’improvvisa rottura di una condotta adduttrice nel territorio del Comune di San Potito Ultra. I tecnici di ACS sono prontamente intervenuti, Lavori di riparazione sono già in corso. A seguito del guasto nella giornata odierna potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nei seguenti Comuni:
Atripalda (frazione Cerzete), Aiello Del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino, San Michele di Serino (rurale), Mercogliano, Monteforte irpino, San Potito Ultra (rurale), Pratola Serra , Roccabascerana, Pietrastornina, Mugnano Del Cardinale, Ospedaletto D’Alpinolo, Summonte, Sant’Angelo a Scala . Il ripristino del Servizio è previsto alle ore 18:00.
Al fine di garantire il recupero della disponibilità dei serbatoi e la disponibilità all’approvvigionamento idrico nella giornata di domani si renderà necessaria la chiusura notturna, nei sopracitati Comuni, dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani Giovedì 9 Gennaio c.a.
Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.
Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua che non ne pregiudicano la potabilità, si consiglia di far scorrere l’acqua dai rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.