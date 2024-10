Telefonate truffa agli anziani, il sindaco lancia l’allarme via social

DOMICELLA- Una chiamata a casa simulando di essere il nipote e dicendo ” nonna deve arrivare un pacco ho già dato anticipo tu paga il resto”. L’anziano pero’ non ci casca e corre a casa dalla moglie perché dice convinto: mio nipote non avrebbe mai agito in questo modo. E’ una delle risposte all’allerta lanciata dal sindaco di Domicella Antonio Corbisiero ai suoi cittadini via social. Quella di una nuova serie di tentativi di truffe agli anziani in corso nella zona del Vallo di Lauro, che era stata anche segnalata nella vicina Marzano di Nola. E dalle risposte dei concittadini sarebbero state varie le chiamate agli anziani della zona, con una richiesta sempre intorno ai 1200 euro per pacchi truffa. Una vera e propria mobilitazione in tutta la zona per sventare le frodi alle persone più deboli.