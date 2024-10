Teatro Gesualdo: promo under 30 per gli ultimi giorni di campagna abbonamenti

Ultimi giorni di campagna abbonamenti per la nuova stagione del Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino. Ultima chiamata per la promo dedicata agli Under30

Lo sai che se hai meno di 30 anni e ti abboni al cartellone della nuova stagione, un posto in prima platea al Teatro Carlo Gesualdo ti costa meno di 20 euro a spettacolo?

Sottoscrivi esclusivamente presso i botteghini del Gesualdo la promo Under 30. Avrai diritto ad uno sconto del 30% sull’intero carnet di 13 spettacoli ed assicurarti un posto al Teatro per tutto l’anno.

Ecco i prezzi della Promo

Prima platea 236€ invece che 330€

Seconda platea 222€ invece 315€

Galleria centrale 184€ invece che 270€

Galleria laterale 163€ invece che 245€

La promo per la campagna abbonamenti, sta per terminare. Hai tempo solo fino a sabato 2 novembre per garantirti un simile sconto

La biglietteria del Teatro è aperta oggi, giovedì 31 ottobre, dalle 16 alle 18, e sabato 2 novembre, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18

La promo sarà attivabile anche sui biglietti dei singoli spettacoli che saranno in vendita da lunedì 4 novembre sui circuiti Go2 – TicketOne e presso la biglietteria di piazza Castello.

La promo non è attivabile per gli spettacoli fuori abbonamento di Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri e per gli spettacoli di Lucilla e Ninna e Matti