Imparare l’inglese a Malta: i viaggi studio per unire la vacanza all’apprendimento

Quando si pensa ad una vacanza studio per imparare l’inglese, la mente vola subito verso il Nord Europa: Irlanda, Scozia e Inghilterra tra i primi, sognando poi gli States ma se ci fosse un’alternativa a due passi dall’Italia dove si può godere il tipico clima soleggiato estivo?

Probabilmente il meteo e le spiagge sono tra i motivi che hanno fatto aumentare sempre più le richieste di iscrizione ad una scuola di inglese a Malta: la splendida località balneare conosciuta per l’architettura mozzafiato e il passato glorioso si trova a due passi dalle coste italiane e si raggiunge agilmente con voli low cost. Insomma, i motivi per cui questa destinazione sul mare venga scelta sempre più è ben chiaro ma approfondiamo insieme la tematica.

Didattica immersiva in un contesto internazionale

Se ti stai chiedendo perché scegliere di prenotare una vacanza a Malta devi sapere che la risposta è tutta qui: la località cosmopolita e internazionale sceglie l’inglese come lingua principale ma è spesso scelta da cittadini provenienti da tutto il mondo, tanto per le vacanze quanto per il lavoro.

Vuoi interfacciarti con altri luoghi e culture? Si tratta della scelta giusta per te. Qui potrai unire lezioni tradizionali o esperienze di vita quotidiana come i local, vivere le spiagge e le città senza perderti le escursioni entrando in contatto con persone provenienti da tutto il mondo. Marcia in più? Il tempo libero non manca così come non viene meno la nightlife che possiamo definire frizzante, soprattutto durante l’estate.

Apprendimento e divertimento

Tra i benefit principali di un viaggio studio nella località c’è la possibilità di unire alle lezioni tradizionali diverse escursioni. Sei un appassionato di sport acquatici? Potrai divertire e sperimentare tra sup, surf, snorkeling e molto altro.

Vorresti scoprire l’anima più autentica? Visita Mdina, le catacombe di Rabat o il tempo megalitico di Ħaġar Qim, si tratta di uno dei siti periostitici più antichi.

Per chi ama l’avventura si spazia dalle immersioni subacquee tra i relitti di navi, allo snorkeling nelle acque cristalline della Blue Lagoon, fino alle escursioni in kayak lungo la costa frastagliata.

E se non hai mai viaggiato in solitaria ed è la prima volta che ti allontani da casa è proprio quello che fa per te: si tratta di un ambiente estremamente sicuro con un tasso di criminalità molto basso, perfetto persino per le ragazze che viaggiano da sole. E poi fare amicizia è facilissimo, le persone sono molto accoglienti e in poche ore avrai già un gruppetto con cui goderti l’experience!

Molti la considerano una vacanza che ti cambia la vita e in un certo senso è così: non solo si acquisiscono competenze e skill spendibili tanto a scuola quanto nel lavoro ma si cresce. Ci si allontana dalla comfort zone e ci si mette in gioco, il tutto ottenendo riconoscimenti utili che spiccano sul proprio CV. Se stai cercando un modo per migliorare il tuo inglese mentre esplori una delle mete più glam del Mediterraneo, un viaggio studio a Malta è la scelta perfetta. Cosa aspetti a prenotare subito la tua prossima viaggio studio scegliendo Malta come destinazione?