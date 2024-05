Teatro Gesualdo, i giudici di Appello confermano tutti i proscioglimenti

AVELLINO- Confermato anche in Appello il proscioglimento di componenti del Cda e collegio dei Revisori del Teatro Gesualdo deciso nel maggio 2022 dal Gup del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi.

Dopo le discussioni finali delle difese, che ieri avevano rassegnato le loro conclusioni e quella del sostituto procuratore generale che aveva chiesto la conferma dei proscioglimento decisi dal magistrato avellinese, i giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli, presidente Francica, hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso della Procura per i primi cinque capi di accusa e confermato il verdetto di primo grado per il capo relativo al peculato.

Prosciolti dalle accuse contestate a vario titolo di peculato, abuso d’ufficio e falso ideologico i componenti dell’allora Consiglio di Amministrazione, Luca Cipriano, Salvatore Gebbia e Carmine Santaniello, i componenti del collegio dei revisori dei conti Ottavia Barretta, Antonio Savino e Antonio Pellegrino, oltre agli affidatari del servizio di contabilità, Marino Giordano e Mario Ziccardi.

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Benedetto Vittorio De Maio, Luigi Petrillo, Carmine Danna, Gaetano Aufiero, Stefano Vozzella, Ferdinando Taccone, Sabato Moschiano e Salvatore D’ Angelo, Francesco Debeaumont e Teodoro Reppucci.

La vicenda giudiziaria è quella relativa a presunti ammanchi nelle casse del Teatro e si riferisce al 2016, quando a seguito di segnalazioni da parte del Comune erano scattate le indagini. Si ricorderà che per la stessa vicenda è arrivata ad altri due imputati una condanna in primo grado (per cui si attende l’appello) e un rinvio a giudizio.