Solofra, Operazione Bussola: misura cautelare per ulteriore responsabile

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Solofra hanno dato esecuzione a misura cautelare personale nei confronti di un ulteriore responsabile per i reati di riciclaggio di profitto illeciti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell’ambito dell’Operazione Bussola.

La nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino:

In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato

esecuzione ad una Ordinanza applicativa di misura cautelare personale, disposta dal

G.I.P. del Tribunale di Avellino, nei confronti di una persona (cl. ’83) sottoposta ad

indagine per i reati di riciclaggio di profitto illeciti ed emissione di fatture per

operazioni inesistenti.

Il provvedimento restrittivo è frutto degli ulteriori approfondimenti investigativi,

svolti dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Solofra, nell’ambito di una

più complessa attività di indagine che aveva già condotto alla individuazione -con

relative emissione di misure cautelari personali e reali- di una struttura organizzativa

dedita al riciclaggio, al reimpiego di profitti illeciti ed all’emissione di fatture per

operazioni inesistenti, con base nel polo conciario di Solofra e ramificazioni nelle

province di Avellino – Salerno – Napoli – Fermo.