Teatro Gesualdo, ecco la nuova stagione. E tornano gli abbonamenti

Parte il nuovo cartellone del Comunale: 16 spettacoli da novembre 2024 ad aprile 2025 nel segno della musica e della prosa, della danza e del musical, del cabaret e dell’intrattenimento dedicato ai più piccini. E poi i due concerti-evento di Luciano Ligabue e Claudio Baglioni e la “lectio” di Paolo Crepet

Una stagione dai mille colori quella in programma al Teatro Gesualdo da novembre ad aprile. Sedici spettacoli per un cartellone ricco di magia e di suggestioni che porterà ad Avellino il meglio del panorama teatrale italiano. Sedici momenti di intrattenimento di qualità per tutti i gusti e tutte le età che si declineranno attraverso la prosa e la musica, il cabaret e il musical, la danza e i momenti teatrali per i bambini.

Un cartellone con Giovanni Allevi e Massimo Ranieri, i Momix e Fiorella Mannoia, Max Giusti e il duo Solenghi – Lopez, Lucilla e il cast di Mare Fuori, Umberto Galimberti e il musical Fame, Maurizio Battista, Ninna e Matti, e gli omaggi a Raffaella Carrà ed Ennio Morricone, lo Schiaccianoci, Sergio Rubini e Daniele Russo.

E poi i due concerti-evento, quello di Luciano Ligabue “Dedicato a Noi” che, di fatto, inaugurerà la stagione del Teatro Gesualdo il 18 ottobre 2024, e le tre storiche date di Claudio Baglioni che con il suo “Paino di volo Solo Tris” sarà ad Avellino l’11, il 12 e il 14 novembre 2025. Senza dimenticare la “lectio” del professor Paolo Crepet che il 13 dicembre sarà al Gesualdo con “Mordere il cielo”

Sette mesi di magia, suggestioni, musica e colori per una sola grande stagione da vivere comodamente avvolti dal calore del Teatro Comunale di Avellino.

«Con la programmazione della nuova stagione del Gesualdo alziamo ulteriormente l’asticella della nostra proposta culturale e dell’intrattenimento di qualità portando ad Avellino alcuni tra gli interpreti più amati ed apprezzati del panorama teatrale italiano, con delle incursioni di caratura internazionale come quella che riporterà ad Avellino i Momix e la loro magia – afferma il sindaco di Avellino, Laura Nargi – Il Teatro comunale prosegue il suo percorso di consolidamento e si consacra palcoscenico privilegiato per le arti, uno spazio sociale dove coltivare l’amore per il bello. Saranno 7 mesi intensi – prosegue la prima cittadina – con spettacoli che spazieranno dal cabaret alla danza, dalla prosa al musical, con un occhio di riguardo ai più piccini, che sono sicura sapranno intercettare il favore di un pubblico sempre più ampio e trasversale che ormai sceglie Avellino e il suo splendido teatro anche da fuori provincia. E poi abbiamo manifestato una particolare attenzione al mondo dei giovani under 30 con una scontista sul costo degli abbonamenti e dei singoli biglietti del 30%. Altre promo saranno, invece, riservate alle associazioni di carattere sociale culturale e teatrale, alle Scuole di danza e agli over 65 con riduzioni che andranno dal 10 al 30%».

«Essere riconfermato alla direzione artistica del Teatro Gesualdo di Avellino esclusivamente per gli importanti risultati raggiunti (oltre 33.000 biglietti venduti nelle tre precedenti edizioni) è per me motivo di grande orgoglio. Ringrazio il Sindaco Nargi per aver voluto dare continuità all’importante lavoro svolto negli anni scorsi. Il nuovo cartellone si caratterizzerà, ancora una volta, per la grande qualità dei suoi contenuti – sottolinea Enrico Provenzano, direttore artistico del Teatro Gesualdo – Dalla musica (Giovanni Allevi, Fiorella Mannoia, Giacomo Loprieno, Massimo Ranieri) alla danza e al balletto (I Momix, Lo Schiccianoci) alla prosa (Sergio Rubini, Daniele Russo, Tullio Solenghi, Massimo Lopez) al musical (Mare Fuori, Saranno Famosi, Raffaella!! dedicato alla grandissima Raffaella Carrà) al cabaret (Maurizio Battista, Max Giusti) agli spettacoli per bambini e adolescenti (Lucilla e Ninna e Natti) alla presenza del filosofo Umberto Galimberti. Contenuti che posizionano il Gesualdo in una dimensione di assoluta rilevanza nazionale. Un cartellone importante per un Teatro importante».

CAMPAGNA ABBONAMENTI – SINGOLI BIGLIETTI

Per assistere alla nuova stagione teatrale del Gesualdo sarà possibile sottoscrivere un abbonamento per assicurarsi un posto in teatro per 13 spettacoli in cartellone.

I carnet per ogni singolo settore avranno i seguenti cosi:

Prima Platea  330€ + 5€ di diritti di prevendita

Seconda Platea  310€ + 5€ di diritti di prevendita

Galleria Centrale  270€ + 5€ di diritti di prevendita

Galleria Laterale  240€ + 5€ di diritti di prevendita

La campagna abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Gesualdo è partita già e proseguirà fino a domenica 3 novembre

La vendita dei singoli biglietti per ognuno dei 16 spettacoli in programma al Gesualdo, invece, inizierà lunedì 4 novembre

Sia gli abbonamenti che i biglietti singoli potranno essere acquistati sui siti Go2.it (QUI PER IL LINK) e Ticketone.it, oppure presso i punti vendita del circuito Go2 e da Music Point in via Colombo ad Avellino

Inoltre, gli abbonamenti e i biglietti dei singoli spettacoli potranno essere acquistati anche presso la biglietteria del Teatro Gesualdo, sita ad Avellino in Piazza Castello, nei giorni di apertura del botteghino

Costo Biglietti singoli Spettacoli

PROMOZIONI SPECIALI

Per tutti i giovani UNDER 30, sarà possibile acquistare l’intero carnet della nuova stagione del Gesualdo o i biglietti dei singoli spettacoli (Esclusi quelli FUORI CARTELLONE) con una scontistica del 30%.

Per le associazioni di carattere sociale, culturale e teatrale della città, le scuole di danza e gli over 65, saranno previste riduzioni sul costo del singolo biglietto comprese tra il 10 e il 30%

QUI PER SCARICARE IL FLYER