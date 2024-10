“Festa non ha creato crisi o discrepanze, lavoriamo solo per il bene della città”

“Conosco bene il sindaco Festa e so che non ha creato alcuna discrepanza o crisi. C’è stato solo un malinteso tra i consiglieri, che si è risolto grazie al dialogo, che può risolvere ogni situazione.” Queste le parole di Laura Nargi, all’indomani del secondo comunicato stampa diffuso dalle liste “Davvero” e “W la Libertà”, in cui i 14 consiglieri “festiani” avevano attaccato duramente il Patto Civico di Rino Genovese, interpellando direttamente la prima cittadina a un aut aut sugli equilibri di maggioranza. Nargi cerca di gettare acqua sul fuoco, derubricando l’episodio a un “incidente di percorso” e sostenendo che la situazione sia già stata risolta. “È stato un errore di una consigliera (Antonella Coppola, ndr) – afferma la sindaca – se non si vuole comprendere questo, si sta strumentalizzando. La consigliera in questione si è subito scusata e non sarà sostituita.”

Infine, riguardo al perimetro della sua maggioranza, la fascia tricolore chiarisce: “So perfettamente chi mi ha sostenuto. La legge prevede che faccia parte della maggioranza chiunque voti le linee programmatiche. Ripeto, c’è stato un errore dovuto a problemi di comunicazione, ma è tutto già risolto. La mia maggioranza desidera il bene della città e stiamo tutti lavorando in questo senso per migliorare la vita dei nostri concittadini e raggiungere gli obiettivi del nostro programma.”