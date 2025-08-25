Taurasi Film Fest, il 29 agosto la decima edizione

L’Associazione culturale “Taurasium” presenta la decima edizione del “Taurasi Film Fest”, la rassegna cinematografica nazionale di cortometraggi, per l’assegnazione dell’ambito “Taurasino d’Oro”, il premio per la migliore opera in gara della prestigiosa

kermesse di arti visive, oltre ad altri riconoscimenti per le varie categorie artistiche.

La rassegna si terrà venerdì 29 agosto 2025, con inizio alle ore 21.00, nell’antico e suggestivo chiostro del Comune di Taurasi, l’ente che ha anche patrocinato l’importante e attesissimo concorso di corti.

Come ogni anno una giuria di esperti valuterà i numerosi cortometraggi provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, presentati da professionisti del settore e da istituzioni culturali, in quanto il “Taurasi Film Fest” è fin dai suoi esordi inserito nel circuito artistico e cinematografico a livello non solo nazionale.

Nel corso della serata, che segna il decennale della manifestazione, sarà presentato il libro “Caro Massimo, ti scrivo perché…”, alla presenza dell’autrice Rosaria Troisi, la quale in questo volume, che si apre con la prefazione del cantante Roberto Vecchioni, ha raccolto lettere, pensieri e omaggi rivolti all’amatissimo fratello Massimo Troisi. La sorella del grande artista sarà intervistata dal giornalista e docente Goffredo Covino.

“Il Taurasi Film Fest spegne dieci candeline – ha ricordato Alberico Cardia, presidente dell’Associazione “Taurasium” – un evento che promuove il cinema e la cultura. L’edizione di quest’anno vedrà la proiezione di cortometraggi di alta qualità, con opere selezionate da tutta Italia e dall’estero. I registi e gli attori concorreranno per il prestigioso premio “Il Taurasino d’Oro”, una statuetta che simboleggia l’eccellenza cinematografica. Poi avremo una ospite d’onore, ossia Rosaria Troisi, che dialogherà con Goffredo Covino, per presentare il suo toccante libro dal titolo “Caro Massimo, ti scrivo perché…”. Sarà un’occasione unica per riscoprire il lato più intimo e personale di un’icona del cinema italiano, suo fratello Massimo Troisi. Vi aspettiamo quindi a Taurasi per celebrare insieme il cinema e la cultura”.