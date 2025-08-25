Avellino, cambio al vertice del 232° Reggimento Trasmissioni

Si terrà venerdì 5 settembre 2025, alle ore 10:00, la cerimonia di avvicendamento al comando del 232° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito, di stanza alla Caserma “G. Berardi” in Viale Italia 54, Avellino.
Il 14° comandante Alberto Tognon cederà la Bandiera di Guerra del Reggimento a Bruno Pacetti, che assumerà ufficialmente la guida dell’unità specializzata nei sistemi di comunicazione e supporto alle operazioni.
Prevista la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre alle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma.
Programma:
Ore 09:40 – Afflusso delle autorità
Ore 10:00 – Inizio della cerimonia di avvicendamento
Ore 11:15 – Vin d’honneur