Taurano, negli appartamenti confiscati al clan saranno alloggi per la donne vittime di violenza

TAURANO- “Mettiamo in rete i beni confiscati, solo così possiamo mettere in evidenza che lo Stato c’è ed è un riferimento per tutta la comunità”. Lo ha voluto evidenziare con forza il sindaco di Taurano Michele Buonfiglio, alla presenza dei giovani studenti e delle istituzioni provinciali e locali ieri mattina, partecipando alla manifestazione commemorativa organizzata dal Comune di Lauro per ricordare il suo concittadino Nunziante Scibelli, vittima innocente di camorra. Lo ha fatto annunciando proprio la fine dell’impasse che dura da anni per uno dei beni confiscati a Taurano destinati al Comune per il riuso sociale da parte dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, si tratta di alcuni appartamenti sequestrati e confiscati dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli ad un soggetto condannato per la partecipazione al clan Cava. In quegli appartamenti saranno ospitate donne vittime di violenza. Entro la settimana prossima si dovrebbe perfezionare l’assegnazione e quindi partire con il conto alla rovescia per avviare il progetto.