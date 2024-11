Una donna è stata derubata del portafogli mentre si trovava al cimitero di Avellino per omaggiare i propri cari defunti. Durante la visita ignoti hanno approfittato per sottrarre 100 euro in contante e i documenti custoditi nella sua borsa.

Immediatamente dopo l’accaduto, la donna si è rivolta agli agenti della polizia municipale, che si trovavano in servizio in zona. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, i documenti sono stati recuperati, ma purtroppo il denaro contante non è stato restituito. La denuncia della donna è stata raccolta dall’emittente televisiva Telenostra.